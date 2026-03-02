ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に参加している米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が2日、京セラドーム大阪でのオリックスとの強化試合に2番打者で先発出場する。井端弘和監督が試合前に明らかにした。