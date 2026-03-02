プロ野球・ロッテのドラフト1位ルーキー石垣元気投手が2日、健大高崎高の卒業式に参加。今後への思いを明かしました。世代ナンバーワン投手としても名高い石垣投手は、2025年ドラフト会議で競合のすえ、ロッテに入団。春季キャンプでも1軍メンバーの一員として汗を流し、ブルペンでの力強い投球にはサブロー監督なども驚きの声をあげていました。この日迎えた卒業式。石垣投手は「久しぶりに学校にいくと楽しい思い出、そして苦い