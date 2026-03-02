バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」を2026年2月 第4週より再発売している。全4種で価格は500円。同商品は2025年7月発売商品の再販となる。2026年2月 第4週発売「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」(全4種・500円)「GUNDAM × MIKU Anniversary Special project. フィギュアコレクション」は、「45周年ガンダム×