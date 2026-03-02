セブン-イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー」の描き下ろしデザインを使用したスイーツなど全8品と、おはじき風シール、シールバインダーを3月3日より全国のセブン-イレブンで順次発売する。地域により発売日は異なる。エスターバニーまた、3月4日にはセブン-イレブン限定で「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も発売する。今回の企画は、商品のニーズが味の満足から体験や共有へと広がる