名古屋市千種区に登場した“二郎系パスタ”が話題です。ニンニクやオイルを無料で増量できる大胆なカスタマイズと、最大300gの圧倒的ボリュームで満腹必至。悪魔的に中毒性のある“まんぷくパスタ”の正体に迫ります。 ■悪魔的中毒まんぷくパスタとは 名古屋市千種区にあるパスタ専門店「GURU（ぐる）」。店先ののぼりには、「悪魔的中毒まんぷくパスタ」の文字が掲げられています。この店の名物は、通称“二