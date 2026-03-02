約35年前、岐阜県各務原市で話題となった「猫面魚」。人面魚ブームの陰で注目を集めた不思議な鯉は、いまどうなっているのか。取材をすると、衝撃の事実が明らかになりました。 ■約35年前に話題となった「猫面魚」 約35年前。山形県の寺の池にいた鯉が「人間の顔のように見える」と話題になり、全国から見物人が殺到。社会現象ともいえる「人面魚ブーム」が巻き起こりました。男性：「当時9歳だったけど