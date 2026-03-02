【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の池田瑛紗が3月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】乃木坂センター抜擢美女「可愛すぎて苦しい」ドラミちゃん風ショーパン姿◆池田瑛紗、美脚チラリのショーパン姿披露池田は「ねこ＋たぬき＝？？？ な2日間。楽しかった〜」「ありがとうございました！」とつづり、ソロショットを投稿。アニメ「ドラえもん」のキャラクター「ドラミちゃん」をイメージしたも