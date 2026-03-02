インスタグラム更新野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇が懸かるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて準備を着々と進めている。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手も帰国。2日には自身のインスタグラムで、米国に残してきた愛犬の今を公開した。昨年のワールドシリーズで大車輪の働きを見せ、MVPに輝いた山本。もちろん、侍ジャパンでもエースとしての活躍が期待されている。2日に自身のインスタグラムを更