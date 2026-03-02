親子だからといって、意思の疎通が必ずしもうまくいくとは限らないようです。筆者の友人・M奈は母子家庭に育ちましたが、母親との折り合いが悪く、高校卒業と同時に家を出てしまいました。M奈のちょっと哀しいエピソードをご紹介しましょう。 イジメの原因 私を一人で育ててくれた母と折り合いが悪くなってしまったのは中学生のときです。学校でイジメられていたことが先生から母に伝わったことがきっかけでした。 私は