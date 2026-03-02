1.ヒゲにストレスを加えないようにするため 猫は食事や水分補給のときに頭を下げた姿勢になりますが、このときにヒゲが触れてしまうとストレスを感じやすくなります。 ヒゲには神経が通っており、被毛以上に敏感なパーツだからです。 アメリカの大学の研究でも、いわゆる「ヒゲ疲れ」が、食事をやめてしまう原因になるという報告がありました。 「できるだけ楽な姿勢で水を飲みたい」と考えた結果、猫は試行錯誤