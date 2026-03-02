インスタグラムを更新ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日午後、自身のインスタグラムを更新。前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）との世界戦発表会見を6日に行うと告知した。ついに実現する超ビッグマッチに、ファンからは様々な声が上がった。井上は自身のインスタグラムに画像を投稿。「世界戦発表記者会見井上尚弥VS中谷潤人2026年3月6日（金）13時30分」との文