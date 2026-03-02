3日にオープンするドン・キホーテ屋島店高松市高松町 ディスカウントストア大手の「ドン・キホーテ」が3日、高松市に新しい店舗をオープンします。 高松市の屋島の近くにオープンする「ドン・キホーテ屋島店」です。売り場面積は約2700平方メートルで香川県内のドン・キホーテ4店舗の中で最大です。お店のコンセプトは「地元に愛され旅人に驚かれるドンキ」です。