●米国・イスラエルがイラン攻撃で株価下落2月28日、米国とイスラエルが連携し、イランに対して大規模軍事作戦を開始した。イランもミサイルでイスラエルに反撃するなど、泥沼化の様相を呈している。【こちらも】AI時代にも生き残る? 今、評価されるHALO株週明けの日経平均は一時1500円超下落し、供給への懸念から原油先物も12%上昇、金や米国債が上昇するなど、リスクオフの動きとなっている。戦争が長期化すれば、さらなる