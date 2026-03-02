前線を伴った低気圧が、今日2日は次第に九州に近づき、3日(水)から4日(木)にかけて日本の南岸を東へ進む見込みです。今日2日は西日本で広く雨が降り、明日3日は雨の範囲が東へ移るでしょう。明日3日から4日(木)にかけては、関東甲信の山沿いを中心に大雪のおそれがあり、市街地でも積雪に注意が必要です。今日2日は西日本で広く雨今日2日は、東シナ海に2つの低気圧があって、南側の低気圧からは前線がのびています。そのため、午前