プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、自身のＳＮＳで「世界戦発表記者会見井上尚弥ＶＳ中谷潤人２０２６年３月６日（金）１３時３０分」と告知した。所属ジムの大橋秀行会長（６０）も同様の告知を自身のインスタグラムに投稿し「試合発表記者会見！」と報告。ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」も公式Ｘで会見を告知した。日本ボクシング史上最高の