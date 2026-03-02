◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が試合前会見に臨み、ブルージェイズ・岡本和真について言及。「昨日（１日）の夕方から夜にかけて帰国した。コンディションを整えるというところでは練習だけです」と説明した。この日の強化試合には出場せず、コンディション調整を優先する意向を示した。巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はここまでフロリダ州ダンイーデンの