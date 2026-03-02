ＪＲＡは３月２日、２０２４年の関東オークス・Ｊｐｎ２を制したアンデスビエント（牝５歳、栗東・西園正都厩舎、父ドレフォン）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道洞爺湖町のレイクヴィラファームで繁殖入りする予定。通算成績は１３戦３勝（うち地方４戦１勝）、総獲得賞金は５７４０万円（うち地方３８００万円）。２月２２日の令月Ｓ（１１着）がラストランとなった。同馬は２３年８月にデビュー。新