◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２日、オリックスとの強化試合（京セラドーム大阪）に「２番・ＤＨ」で先発出場する。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から出場解禁。大谷の一挙手一投足に注目が集まる。大谷はドジャースでは１番打者として定着している。移籍１年目の２４年は２番で開幕したが、ベッツが６月に右