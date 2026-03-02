2日午後、愛知県小牧市の産業廃棄物処理場で火災が発生。大量の黒煙が立ち上り、消火活動が続いています。消防によりますと、火事があったのは小牧市三ツ渕の産業廃棄物処理場で、午後2時半すぎ、「黒煙が上がっている」と近くに住む人などから119番通報が相次ぎました。積み上げられた廃材の鉄くずが燃えているとみられ、消防が出動して消火にあたっています。出火当時現場にいた従業員はすぐに避難したため、ケガをした