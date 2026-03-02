「TVアニメ『進撃の巨人』 POP UP SHOP by WIT STUDIO」が、4月28日〜6月30日に京都IP書店(TSUTAYA)にて追加開催されることが発表された。あわせて、新たな描き下ろしイラスト≪RUNWAY≫が公開された。【画像】リヴァイがメガネ男子に！描き下ろし『進撃の巨人』キャラ集合絵本ポップアップショップは、昨年から全国、世界各地で開催中。日本では、東京、名古屋で開催されたほか、きょう6日〜23日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHI B