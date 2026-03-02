タレントのLiLiCo（55）が2日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。何事も先延ばしにすることは「人生もったいない」と持論を述べた。この日は、「先延ばししているアレが気になる…そのストレス解消します！」と題して、先延ばし癖対策を特集した。LiLiCoは完璧主義タイプで、「先延ばしはダメ。人生もったいない」とコメント。自身は「やらなきゃいけないことはリストアップしますね。携帯の中じゃなくて紙に