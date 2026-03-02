シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2月27日に全国460館で封切られ、公開から3日間（2月27日〜3月1日）で観客動員62万人、興行収入約7.79億円を記録。前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』（最終興収46.1億円）を上回る大ヒットスタートを切った。この好スタートを記念し、主題歌を担当するsumikaの楽曲「Honto」に乗せたスペシャルPV〜sumika主題歌Ver.〜が解禁された。【動画】『映画ドラ