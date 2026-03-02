カブスの鈴木誠也外野手（31）が1日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）にVTR出演。ヤクルトの前監督で大リーグでもプレーした高津臣吾氏のインタビューに応じた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の前回23年大会で、日本代表「侍ジャパン」に選出されるも、直前に左脇腹を負傷し出場がかなわなかった鈴木。今回大会への意気込みを聞かれると「前回、優勝というのをテレビで見ていて。