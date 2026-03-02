プロ野球・巨人は2日、女子チームの宮本和知監督が退任すると発表しました。宮本監督は女子チームが本格始動した2023年から初代監督を務め、就任1年目にはクラブチームの日本一を決める「全日本女子硬式クラブ野球選手権」に初出場し優勝。翌年も日本一となり連覇を達成していました。現在は「社長付アドバイザー兼女子チーム監督」の職を務めている宮本監督は、4月1日付で「社長付アドバイザー兼事業本部新規事業担当」へ異動。球