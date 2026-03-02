2日、新潟市江南区の阿賀野川河川敷で枯れ草が燃える火事がありました。警察によりますと2日午後2時20分すぎ、秋葉区方向に向かって車で移動中だった目撃者から「土手道路付近が100メートルくらい燃えている」という110番通報がありました。黒煙が上がっているのが目撃されたということです。現場は新潟市江南区横越の阿賀野川左岸で、消防車両5台が出動し、午後3時すぎに鎮火しました。現場では河川敷の枯れ草が広範囲に燃