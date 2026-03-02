Cocomiが3月2日、自身のInstagramを更新。自身で編集した推しコスメメイク動画を公開している。 （関連：【画像】すっぴんを包み隠さず披露するCocomi） Cocomiは「めっっっっっちゃ編集頑張りました。Coco推しばかりを紹介してます。是非みてください♡」とメイク動画を投稿。 「GRWM Daily Makeup」のタイトルと共にすっぴん姿で登場。DIORのジャパンアンバサダーを務めるCocomiだが、「今日はDIORフォ}