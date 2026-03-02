北海道エアポートは、札幌/千歳・函館・旭川の3空港で旅客取扱施設利用料などを、6月1日から改定・導入する。新千歳空港では、旅客取扱施設利用料を国際線出発旅客から大人3,000円（現行2,610円）・小人1,500円（同1,300円）、旅客保安サービス料を国際線出発旅客から650円徴収する。函館空港では、旅客取扱施設利用料を国内線出発・到着旅客から大人430円・小人210円、国際線出発旅客から大人1,200円・小人600円を徴収する。旭川