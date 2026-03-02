２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが、この日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。この日の番組では、ＷＢＣにまつわる“お金”など様々な話題を特集。ＷＢＣの優勝賞金が約４億６８００万円（３００万ドル）で、賞金はまず選手と野球連盟に５０％ずつ分配し、その後、選手一人一人に分配されるため、選手１人の賞金額は約７８０万円（