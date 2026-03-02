米国とイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫化している影響はスポーツ界にも出ている。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプの男子個人ラージヒル銀、個人ノーマルヒルと混合団体銅メダルの二階堂蓮（日本ビール）が１日までに自身のＳＮＳを更新。欧州に向かっていたが、乗り継ぎ地として降りたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで足止めされていたことを明かした。二階堂は２月２８日にオースト