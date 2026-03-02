ニトリは２日、女子プロゴルファーの寺岡沙弥香と所属契約を締結したと発表した。寺岡は２０２４年のプロテストにトップで合格し、ルーキーイヤーの昨季はＮＥＣ軽井沢７２の２位を含むトップ１０入りが３回と健闘した。寺岡は「このたび、株式会社ニトリ様と所属契約を締結させていただくことになりました。プロ２年目という大切なタイミングで、このような素晴らしいご縁をいただけたことを大変光栄に思い感謝いたします。今