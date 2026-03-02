巨人の中山礼都外野手（２３）と湯浅大内野手（２６）の侍ジャパンサポートメンバーとしての派遣期間が大阪遠征まで延長になった。ＷＢＣに向けた侍ジャパンの強化試合では、フル出場する選手はほぼいない上に、メジャー組は規定により３月２日のオリックス戦からしか出場できない。そのため、試合を行う上での人員確保のため、各球団から本選メンバー以外の選手を「サポートメンバー」として派遣され、侍ジャパンのユニホーム