アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、チームを勝利に導いた守護神を称えた。3月1日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第28節が現地時間1日に行われ、アーセナルはチェルシーとのビッグロンドン・ダービーに臨んだ。21分にブカヨ・サカの右コーナーキックから最後はウィリアン・サリバが頭で押し込んで先制すると、前半終了間際に追い付かれたものの、66分に今度はデクラン・ライスの