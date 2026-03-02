広島県と広島市は２日、広島・秋山翔吾外野手がひとり親家庭の親子を今季のマツダスタジアム公式戦４試合に合計１２０名を招待することを発表した。西武時代から１５年から活動を始め、マツダスタジアムでは４年目。対象試合は４月１９日・ＤｅＮＡ戦、５月１０日・ヤクルト戦、６月２８日・阪神戦、８月２日・中日戦の４試合となる。一般財団法人広島県ひとり親家庭等福祉連合会会員の親子または、一般財団法人広島市母子寡婦