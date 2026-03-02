茨城県が2026年度から始める不法就労の外国人に関する情報を募り、摘発につながれば謝礼を支払う「通報報奨金制度」を巡り、外国人の人権問題に取り組む「外国人人権法連絡会」が2日、「差別を助長し住民に密告させるシステム」だとして撤回を求める声明を県に送った。声明は、制度が「密告に公的なお墨付きを与える」と指摘。「外国人が疑いのまなざしを向けられることは明白で、住民を分断し、人々の間の信頼を壊す」とし、