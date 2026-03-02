3日のヤクルトとのオープン戦で先発登板が予想される前田悠伍投手（20）が2日の練習後に試合への意気込みを口にした。「結果はもちろんだが、良い感覚をつかみたい。一歩一歩上がっている感じはある」2月22日の侍ジャパンとの壮行試合で先発マウンドを任されたが、2回途中7安打6失点で降板。悔しさは残るが、修正点が明確になった。「投げるときに右肩が開いていたから、（腕が）横振りになっていた。右肩でキャッチャーのラ