２日のフジテレビ「ぽかぽか」に、丸山隆平と菅原小春がゲスト出演した。菅原は１７０ｃｍの長身に短髪、ノースリーブの細身ワンピ。昨年結婚した俳優黒田大輔について、「おっとり系パンク野郎」と紹介。普段は温厚だが毎朝の「ラジオ体操の仕方が変」だと言い、体操の１つ１つの動きに気合いが入りすぎてると実演し「思い込めすぎてて逆に体悪くするよ」と笑わせた。ネットでも話題となり「この髪型と衣装でさまになるのは