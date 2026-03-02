チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、規律問題を根絶するために取り組むことを明らかにした。3月1日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『イブニング・スタンダード』などが伝えている。プレミアリーグ第28節が1日に行われ、チェルシーはアーセナルと対戦。21分にコーナーキック（CK）から先制点を許すと、45＋2分にはリース・ジェームズの蹴ったCKがオウンゴールを誘い同点に追いついたものの、66分には再びCKか