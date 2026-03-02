3月2日 発表 スクウェア・エニックスは3月2日、「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」という文書を発表した。 スクウェア・エニックスでは、ウェブサイト「ネトゲ速報（旧FF14速報）」が、「ファイナルファンタジーXIV」スタッフの社会的評価を低下させる内容を含む記事を掲載したことを理由に、管理者に対する発信者情報開示請求を行なった。 さらに、特定された管理者と