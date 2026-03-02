マッシュフードラボが運営するgelato pique cafeは、2匹の犬をモチーフにした期間限定クレープフェア「mocomoco Whip Dogs」を3月5日から4月2日まで開催する。gelato pique cafe「mocomoco Whip Dogs」くりんとした瞳ともこもこのフォルムが特徴の2種の犬モチーフクレープが期間限定で登場。ホワイトとブラウンのふわふわホイップで仕上げたキュートなビジュアルの中に、ジェラートやカスタード、彩り豊かなフルーツとソースを包み