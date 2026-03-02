【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の佐藤璃果が3月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを取り入れた私服コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニスカ私服◆佐藤璃果、ミニスカ私服コーデ披露佐藤は「今日の私服〜」とつづり、同日、千葉・幕張メッセで行われた41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のイベントで着用した私服姿