【モデルプレス＝2026/03/02】Kis-My-Ft2の玉森裕太が3月1日、自身のInstagramを更新。街中のカフェでくつろぐ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】キスマイ玉森「デートしてる気分」反響相次いだ街中カフェの様子◆玉森裕太、街中カフェでのんびり姿公開玉森は「3月になりましたね みょんみょんとのんびりしてました ＠myoensuguru」とつづり、“みょんみょん”こと友人のクリエイティブディレクターでCMプランナーの明円卓（