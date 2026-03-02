「わかっていても打てない球。それでも、まずは目に焼き付けた」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）本大会を前に、韓国代表が日本投手の“フォークボール”を体感した。【写真】阪神タイガース、WBC韓国エース候補を攻略阪神タイガース投手陣のフォークは脅威だった。それでも実際に経験できた意義は大きい。宿敵・日本との対決を前に、貴重な“予防接種”を受けた形だ。3月2日、リュ・ジヒョン監督率いる代表は阪神タイガ