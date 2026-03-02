【ムゲンバインムソウ vol.2】 3月21日 発売予定 価格：1個1,045円 【ムゲンバインムソウ SPECIAL SET vol.2】 3月21日 発売予定 価格：4,180円 バンダイは、玩具「ムゲンバインムソウ vol.2」を3月21日に発売する。価格は1個1,045円。 本製品は、パーツをばらして組み換え／合体をムゲンに楽しめるコンストラクショントイ「