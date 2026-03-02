3月2日、オリックスとの強化試合から、ついにメジャー組の出場が解禁になる。最も注目を集めるのは大谷翔平で間違いないだろう。大谷フィーバーは"球場外"でも衰えることを知らず。2月24日にチャーター機で帰国してから新幹線移動や飲食店の決起会で姿を見せるたびに大きな歓声が上がるほどだ。気になるのが、大谷のコンディション。これについてスポーツ紙記者はこう指摘する。【写真】軽々と長女の乗ったベビーカーを持ち上げ