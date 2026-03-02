２月２８日、観光客でにぎわう鐘楼街。（太原＝新華社記者／楊晨光）【新華社太原3月2日】中国山西省太原市の商業エリア「鐘楼街」は同市の文化的象徴になっており、夜間も多くの観光客でにぎわう。千年の歴史と奥深い文化は都市の記憶をとどめている。太原市は2020年に同エリアの改修に着手。街の構造や建築物の趣を保ちつつ、伝統と現代性が融合した街づくりを目指した。21年9月、鐘楼街は歴史的景観を残し、現代的要素と機