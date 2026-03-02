◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端弘和監督（50）が会見に出席した。WBC初戦の台湾戦までいよいよあと4日。「やっと本番が近づいた。今の現在地を見極めて本番も迎えられたらいい」と意気込んだ。この日の打順についても発表し、注目の大谷は