歌手の小柳ルミ子が２日、都内でデビュー５５周年記念曲「愛は輪廻転生」（３日発売）のお披露目ライブを開催。新曲の「愛」にちなんで、世界的なサッカー選手であるリオネル・メッシへの愛を爆発させた。ライブで新曲を歌い上げると小柳は「今日は最高の日。何が最高って、メッシが２得点！」と、インテル・マイアミに所属するメッシのこの日の活躍を興奮気味に語った。さらに、新曲のキーワード「輪廻転生」にちなみ、もし