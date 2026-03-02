◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端監督が会見を行い先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31＝ドジャース）が「2番・DH」に入った。試合前に行われた会見で井端監督は「やっと本番が近づいた。今の現在地を見極めて本番も迎えられたらいい」と表情