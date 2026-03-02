中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）が3月1日入手した情報によると、中東情勢の緊張が高まる中、国際的な原油価格が大幅に上昇したとのことです。ブレント原油先物価格は同日、一時的に前日比約13％急騰し、1バレル当たり82ドル前後まで上昇しました。アナリストは今回の急騰について、中東の緊張の高まりによる今年の累計上昇分と重なり、年初以降の上昇率はすでに約17％に達したと述べています。地政学的リス