俳優の篠原涼子さんは3月1日、自身のInstagramを更新。俳優の藤木直人さんとのツーショットを公開しました。【写真】篠原涼子と藤木直人のツーショットドラマで共演中の2人篠原さんは「インスタライブとっても楽しかったです 初めてだったのでワクワクドキドキでした」とつづり、1枚の写真を投稿しました。グレーのトップスにロングスカートを合わせた上品なコーディネートの篠原さんと、スーツ姿で爽やかな笑顔を見せる藤木さん。